Жителей Земли ждут четыре астрономических события в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый месяц календарной зимы окажется богатым на астрономические события. Жителей Земли ждут полное затмение Солнца, два звездопада и другие явления, сообщили РИА Новости в пресс-службе планетария Москвы.

По словам представителей учреждения, еще будет редчайшее соединение на небосводе Юпитера и Сатурна. "Особенно интересно, что все эти события произойдут 14 и 21 декабря или вблизи этих дат. Поэтому их можно назвать самыми астрономическими датами этого непростого 2020 года", – сказали в планетарии.

14 декабря в 19:13 по московскому времени произойдет полное затмение Солнца. Полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет по территории Чили (Чилийский Озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии). Кроме того, в эти сутки ночью можно будет наблюдать максимумом метеорного потока Геминиды.

21 декабря в 13:02 начнется астрономическая зима, будет самый короткий световой день в году.

В тот же день будет соединение на небосводе двух гигантов Юпитера и Сатурна. Подобное событие происходит раз в столетия.

Также астрономы рассказали, что с 21 на 22 декабря будет пик метеорного потока Урсиды.

Ранее ученые рассказали о мощнейшей вспышке на Солнце. Из-за того, что вспышка произошла на обратной стороне, ученые не исключают, что на самом деле она может относиться к высшему классу X.