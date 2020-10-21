Ученые раскрыли секрет панциря жука-броненосца

Группа американских ученых-биологов и инженеров выявила, что именно делает панцирь жука-броненосца сверхпрочным. Результаты их изысканий опубликовали в журнале Nature.

Жуки-броненосцы не умеют летать, в результате у них сформировались жесткие надкрылья. Передние крылья из экзоскелета способны противостоять почти любой силе раздавливания.

Специалисты выяснили, что сверхпрочные надкрылья данного вида жуков соединяются по извилистой линии, похожей на замок пазлов. Структура позволяет распределять приложенную силу по всему телу, при этом материал достаточно пластичен.

Исследования показали, что при воздействии материал надкрылий жуков-броненосцев расслаивается, а не ломается. В результате это позволяет им выдерживать давление до 149 ньютонов – в качестве сравнения ученые указали на усилие от колеса автомобиля на грунтовой дороге, которое составляет около 100 ньютонов.

По мнению группы специалистов, структура обладает потенциалом в реальной жизни. Первый эксперимент уже показал, что аналогичные металлические и композитные структуры крепче обычных инженерных соединений.

В августе сообщалось, что в природно-историческом парке "Кузьминки" во время ежедневного мониторинга специалисты Мосприроды нашли несколько видов жуков, занесенных в "Красную книгу" Москвы". Среди них, в частности, Лептура красная.

