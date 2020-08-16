Краснокнижных жуков нашли в Кузьминках

Фото: ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды

В природно-историческом парке "Кузьминки" во время ежедневного мониторинга специалисты Мосприроды нашли несколько видов жуков, занесенных в "Красную книгу" Москвы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Среди них Лептура красная, окрас которой варьируется от красновато-рыжего до коричневого в зависимости от пола. Питается этот жук нектаром и пыльцой, поэтому чаще всего их можно встретить на цветках. Личинки развиваются в деревьях, они разрушают отмершую древесину стволов.

Также в парке можно увидеть жука Дровосека-кожевника, относящегося к третьей категории редкости. Его личинки помогают перерабатывать в перегной засохшие корни деревьев, так так питаются мертвой древесиной.

Кроме того, специалисты обнаружили Жука-могильщика, которого также называют санитаром леса. Эти насекомые питаются падалью, что способствует скорейшему разложению умерших мелких животных.

Ко второй категории редкости относится Бронзовка мраморная. Ранее этот вид встречался в парке только в конце 80-х, но в этом году жука привлекла специальная кормушка со спелыми фруктами, установленная в июне для бабочек. Кроме того, они питаются тычинками и пестиками цветков, побегами растений, соком листьев и стеблей.

Всего в столичную Красную книгу занесено около 30 видов жуков.

Ранее краснокнижных чибисов заметили на природных территориях Москвы. В Россию птицы прилетают на гнездование ранней весной.