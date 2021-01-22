Названы симптомы опасно высокого артериального давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Медики из США назвали шесть симптомов, указывающих на опасно высокий уровень артериального давления, при котором требуется незамедлительно обратиться к врачу, сообщает таблоид Express.
Отмечается, что часто высокое давление может никак не проявляться, оказывая сильный негативный эффект на состояние организма и повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако если показатели превышают 180/120, необходимо вызывать скорую, предупредили специалисты.
Эксперты рассказали, что такое состояние может также сопровождаться сильной головной болью, болью в груди, слабостью или онемением, одышкой, затуманенностью зрения и затруднением речи.
При регулярном повышении давления медики советуют изменить пищевые привычки, уменьшив потребление соли. Также специалисты рекомендуют заниматься физическими упражнениями, употреблять больше фруктов и овощей, орехов, бобовых и нежирных молочных продуктов.
Ранее канадские медики выявили, что растяжка снижает артериальное давление лучше, чем ходьба. Уточняется, что артериальное давление может нормализоваться при пеших прогулках на свежем воздухе без использования медикаментов. Ученые выяснили, что растяжка также очень эффективна в борьбе с гипертонией.
"Доктор 24": в чем опасность повышенного давления в молодом возрасте
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