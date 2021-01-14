Мишустин спрогнозировал улучшение ситуации с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ситуация с коронавирусом в ближайшее время начнет стабилизироваться, заявил премьер РФ Михаил Мишустин в видеообращении в рамках Гайдаровского форума.
По словам главы кабмина, кризис в экономике и социальной сфере будет отступать. Он подчеркнул, что составление долгосрочных стратегий будет зависеть от ответа на вопрос, что будет после победы над коронавирусом, которым задаются правительства многих стран во всем мире.
Он добавил, что начавшаяся вакцинация позволит полноценно защитить от болезни, а также сформировать общий иммунитет. Это, считает глава правительства, избавит от сдерживающих экономику опасений.
Также он напомнил, что Россия первой в мире разработала и начала применять вакцину от коронавируса.
"Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее", – сказал премьер.
По словам Мишустина, в 2021 году особое внимание правительства будет уделено поддержке семей с детьми, людям старшего поколения. Дополнительные меры поддержки экономики и людей будут действовать в рамках реализации общенационального плана.
Ранее Владимир Путин заявил о переходе от масштабной к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции со следующей недели.
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