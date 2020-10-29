Препарат от COVID-19 "Фавипиравир" получил постоянную регистрацию в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Препарат от коронавирусной инфекции "Фавипиравир" получил постоянную регистрацию в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко.
"У нас уже на данный момент по ряду позиций, в частности по "Фавипиравиру", уже завершены, реализованы и выполнены условия по 441 постановлению, и, соответственно, он получил постоянное действующее регистрационное удостоверение", – сказал Фисенко.
В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" – "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". До этого препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
Минздрав РФ недавно установил предельно допустимые цены на лекарства от коронавируса. Согласно постановлению, цена за 10 таблеток "Авифавира" составит 1 тысячу рублей. 40 таблеток "Арепливира" будут стоить 4 тысячи рублей. Препарат "Илсир" можно будет купить за 47 531 рубль.
Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 43,7 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,163 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 1 563 976 случаев COVID-19, вылечился 1 171 301 человек, скончались 26 935.
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