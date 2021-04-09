Жириновский призвал приостановить авиасообщение с Турцией

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Авиасообщение с Турцией необходимо приостановить до момента спада заболеваемости коронавирусом в республике. Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал в своем телеграм-канале.

"Нужно срочно закрыть авиасообщение с Турцией. По крайней мере, до момента спада там заболеваемости", – говорится в сообщении.

По его мнению, закрытие сообщения станет образцом хорошей работы правительства, так как удастся предотвратить очередной всплеск заболеваемости в России.

"Примите меры, закройте воздушные ворота в любые страны, где начался всплеск заболеваемости", – заключил политик.

8 апреля суточный прирост заболевших коронавирусом в Турции в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд, составив 55 941.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что чаще всего мутации коронавируса попадают в Россию именно из Турции. Она обратила внимание на ухудшение ситуации в республике, где за последние недели заболеваемость COVID-19 выросла в 3,5 раза.