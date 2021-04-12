Спрос на поездки в Турцию упал на 25% – туроператоры

Фото: Depositphotos/Ivankmit
Туроператоры зафиксировали резкий спад продаж туров в Турцию. Об этом сообщает газета "Известия".
Причиной таких изменений могли стать новости об интенсивном росте заболевших коронавирусом и приостановке авиасообщения между Турцией и Россией.
"В конце предыдущей недели были отмечены минимальные объемы бронирования с вылетом в ближайшие месяцы, хотя на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно", – рассказали в пресс-службе Tez Tour.
Уже 9 апреля аннуляции превысили стандартные показатели в десятки раз.
Как отметил генеральный директор турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, общий спрос на путевки в Турцию снизился примерно на 25%.
Ранее СМИ сообщили о возможной приостановке полетов в Турцию в связи с завозом из страны большого числа штаммов коронавируса. Предполагалось, что эту тему затронут на совещании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора.
В туристической отрасли допустили, что решение может быть принято 12 апреля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: