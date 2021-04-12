Спрос на поездки в Турцию упал на 25% – туроператоры

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Туроператоры зафиксировали резкий спад продаж туров в Турцию. Об этом сообщает газета "Известия".

Причиной таких изменений могли стать новости об интенсивном росте заболевших коронавирусом и приостановке авиасообщения между Турцией и Россией.

"В конце предыдущей недели были отмечены минимальные объемы бронирования с вылетом в ближайшие месяцы, хотя на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно", – рассказали в пресс-службе Tez Tour.

Уже 9 апреля аннуляции превысили стандартные показатели в десятки раз.

Как отметил генеральный директор турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, общий спрос на путевки в Турцию снизился примерно на 25%.

Ранее СМИ сообщили о возможной приостановке полетов в Турцию в связи с завозом из страны большого числа штаммов коронавируса. Предполагалось, что эту тему затронут на совещании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора.

В туристической отрасли допустили, что решение может быть принято 12 апреля.