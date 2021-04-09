В РСТ прокомментировали слухи о возможной вакцинации туристов, вылетающих в Турцию

13:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил Москве 24, что информации об обязательной вакцинации российских туристов, выезжающих в Турцию, пока не поступало. При этом ни одна из сторон не заинтересована в приостановке турпотока, отметил Барзыкин.
В СМИ появилась информация, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции правительство РФ может рассмотреть вариант введения обязательной вакцинации для туристов. Это касается не только Турции, но и других стран с большим количеством заболевших COVID-19. Другие два варианта, по данным СМИ, предполагают введение обязательного карантина для возвращающихся в Россию из-за границы или прекращение авиасообщения и продажи туров в Турцию.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что различные мутации коронавируса чаще попадают в Россию из Турции, а за последние недели заболеваемость COVID-19 там резко выросла.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил Москве 24, что про обязательную вакцинацию информации пока не поступало. "Я не слышал о таких предложениях. На сегодня идет речь о том, что в Турции повышаются риски заболевания, но по-прежнему требуется тест перед вылетом. Об обязательной вакцинации речи не шло – ни в Турцию, ни по другим направлениям за границей", – заявил Барзыкин.
Вице-президент РСТ отметил, что представители органов власти "достаточно настороженно" давали комментарии к обязательной вакцинации и "паспортам вакцинированных", поэтому "фантазировать тут не стоит".
Барзыкин также отметил, что вакцинирование является хорошей мерой, чтобы обезопасить себя и свой круг общения. "За границу мы поедем или просто в другой регион либо просто будем нормально ходить в свой офис и передвигаться в транспорте – это дает дополнительный серьезный барьер, чтобы не заразиться", – сообщил Барзыкин.
Кроме того, по мнению вице-президента РСТ, ни одна, ни другая сторона не заинтересована в приостановке турпотока.
В свою очередь, заместитель генерального директора туроператора TEZ TUR Владимир Каганер считает, что Турция сделает все, чтобы сохранить российский турпоток. "Если будут вводиться дополнительные ограничения, это наложит дополнительные трудности на въезд потенциальных туристов и они будут выбирать другие страны", – подчеркнул Каганер в диалоге с Москвой 24.
По мнению Каганера, все страны, ВВП которых сильно зависит от туристического потока, будут прилагать максимум усилий, чтобы заполучить российского туриста и максимально облегчить въездной режим.
Россияне уже активно бронируют туры на майские праздники и летний сезон, поэтому никому "не хотелось бы, чтобы возник какой-то коллапс, связанный с эпидемиологической обстановкой", добавил Каганер.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в России на фоне развития в мире третьей волны пандемии. Он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для недопущения третьей волны распространения COVID-19 в России.
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