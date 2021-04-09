В Москве прививку от COVID-19 можно будет сделать во всех центрах "Мои документы"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

C 12 апреля пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса можно будет во всех шести флагманских центрах госуслуг "Мои документы", сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она назвала флагманские центры ключевыми точками притяжения горожан. Ракова напомнила, что с середины января выездная бригада вакцинации от COVID-19 работает во флагмане ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити".

"Начиная со следующего понедельника, 12 апреля, сделать прививку от COVID-19 можно будет во всех шести флагманских центрах. Возобновит свою работу прививочная бригада во флагмане ЮАО в торговом центре Columbus. Принимать горожан начнут во флагманах ЮЗАО, ЮВАО, САО и ВАО в торговых центрах "Спектр", "Город", "Метрополис" и "Щелковский", – сказала заммэра.

Она подчеркнула, что это позволит пройти вакцинацию в комфортных условиях еще большему количеству горожан, которые ежедневно приходят в центры госуслуг по своим вопросам. Во флагманских центрах выездные бригады вакцинации будут работать постоянно.

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что ограничения, введенные из-за коронавируса, в разных регионах России должны снимать с учетом эпидситуации. По ее словам, на смягчение нельзя идти, если в субъекте наблюдаются показатели хуже среднероссийских.

Попова также отметила, что прививку от коронавируса откладывать не стоит. Она считает, что прививаться должны все, у кого есть такая возможность по состоянию здоровья. За два месяца – до июня – еще можно сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет.

