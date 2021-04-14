Тысячи россиян столкнулись с проблемами при возвращении из аэропорта Стамбула – АТОР

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Тысячи россиян столкнулись с проблемами при возвращении домой через аэропорт Стамбула, сообщает портал "Интерфакс-Туризм" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.

"Очень много было оформлено билетов для пассажиров, которые через Турцию отправлялись в другие страны мира. На рейсах через Стамбул иногда в день было не менее тысячи пассажиров, которые путешествовали на курорты Египта, на острова. Было доступно около 200 направлений по всему миру", – сказал он.

Горин отметил, что в настоящее время оценить точное число туристов из России, находящихся в других странах, могут только авиакомпании.

"Мы называли цифры по организованным туристам, но там не учтены 20% путешественников, которые бронировали отдельные виды услуг – отель, перелет, трансфер", – добавил вице-президент АТОР.

Россия официально приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. Об этом в ходе брифинга правительства РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ограничение вводится на срок до 1 июня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение властей основывалось исключительно на эпидемиологической ситуации в этой стране.

Для купивших туры в Танзанию и Турцию Ростуризм опубликовал памятку. В частности, в ней указаны рекомендации для тех, кто уже находится в указанных странах или же планировал вылет в даты до официальной приостановки авиасообщения.