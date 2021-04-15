Россиянам понадобится год для возврата денег за туры в Турцию через суд

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Денежные средства за несостоявшиеся туры в Турцию путешественники смогут получить только через суд. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.
По его словам, несмотря на нештатную ситуацию, изменение договора будет происходить в судебном порядке.
"Бывает, что туроператоры договариваются с туристами в досудебном порядке – например, организации, имеющие контракты со "своими" авиакомпаниями, готовы сразу вернуть деньги за авиабилеты. Но тем туроператорам, которые перечислили деньги зарубежным партнерам, взять их неоткуда. Партнеры ничего не возвращают", – рассказал эксперт.
Он также отметил, что туристам предложат перенос поездки в Турцию на более поздний срок, и большую часть клиентов такой вариант устраивает.
Кроме того, глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов подтвердил, что другого принудительного порядка возврата денежных средств за несостоявшиеся путешествия, кроме как через суд, не существует. Возврат денег в судебном порядке занимает примерно год.
"Если отталкиваться от аналогичных ситуаций, связанных с угрозой жизни и безопасности, то суды практически всегда стоят на стороне потребителя, взыскивая стоимость тура. Но при этом не взыскивают моральный вред, неустойку, штрафы, иногда позволяют туристическим компаниям вычесть часть фактических расходов", – уточнил Мохов.
По его словам, в настоящее время у туроператоров вообще нет средств, поэтому исполнить обязательства по предоставлению турпродукта или вернуть деньги они не могут, как и предоставить туристу замену на привычные страны вроде Таиланда, Греции и Туниса.
Россия 15 апреля приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения будут действовать до 1 июня.
Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, решение российских властей было принято из-за ситуации с коронавирусом в Турции и Танзании. Она подчеркивала, что приоритетом является сохранение здоровья граждан РФ.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение властей основывалось исключительно на эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.
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