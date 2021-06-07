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Транспорт

09:00

Чартерные рейсы в Египет могут восстановить до июля

транспорт туризм

Фото: depositphotos/prescott10

Россия может восстановить регулярное чартерное авиасообщение с курортами Египта до июля 2021 года. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), передает газета "Известия".

По словам главы авиакомпании "Аэрофлот" Михаила Полубояринова, рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх могут быть возобновлены в ближайшие дни.

В свою очередь, вице-президент РСТ Юрий Барзыкин отметил практику постепенного запуска сначала регулярного, а потом чартерного авиасообщения.

"Если мы посмотрим на практику, сначала запускают регулярное авиасообщение, потом – чартерное. С Каиром такая же история, поскольку "Аэрофлот" туда уже летает. Это говорит о реальных перспективах восстановления авиасообщения с курортами Египта. Случиться это может до июля", – заявил эксперт.

На данный момент, как объявил губернатор провинции Красного моря Амр Ханафи, в Хургаде завершена подготовка к приему российских туристов. Со стороны РФ к возобновлению полетов уже готова авиакомпания "Россия" совместно с туроператором "Библио-Глобус".

Ранее стало известно, что в РФ могут ограничить перевозки на заграничные курорты. Санкции могут быть применены к авиакомпаниям, которые допускают организованных туристов к полетам в страны, с которыми официально ограничено авиасообщение.

Российским туристам рассказали о скором возобновлении полетов в Египет

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