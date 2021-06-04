"Аэрофлот" ожидает открытия авиасообщения с Египтом в ближайшие дни

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Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает на возобновление рейсов на курорты Египта в ближайшие дни. Об этом заявил директор авиакомпании Михаил Полубояринов.

"Заменить турецкий рынок довольно сложно, Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать", – сказал Полубояринов в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты проинспектировали условия на курортах Египта. По его словам, решение о возобновлении авиарейсов в Египет будет принято оперативным штабом правительства после рассмотрения докладов экспертов.

