Эксперт рассказал, насколько безопасен для россиян отдых в Египте

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Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал Москве 24, насколько сейчас безопасна обстановка в Египте для российских туристов.

Ранее стало известно, что в Египте автобус с российскими туристами попал в ДТП. По пути из Каира в Хургаду в него на большой скорости врезалась легковая машина. От сильного удара автобус перевернулся. В результате аварии погибла одна гражданка России, еще семь россиян пострадали.

По словам эксперта, ДТП, скорее всего, произошло из-за неудачного стечения обстоятельств. Такое, к сожалению, может случиться где угодно, подчеркнул он.

"На сегодняшний день полеты в Египет, в курортные зоны, пока запрещены. Категория российского туриста сейчас ближе к самостоятельной. В основном россияне летят до Каира и потом едут трансфером до места отдыха в курортных зонах", – пояснил Осауленко.

При этом собеседник посоветовал пока не торопиться лететь в Египет, чтобы отдохнуть.



Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Указом президента полеты туристам в курортные зоны пока не разрешены. Все, что делается сейчас российскими туристами, делается на свой страх и риск. Лучше дождаться, когда авиасообщение откроется и станет понятно, что все возможно и безопасно.

На данный момент российские туристы на самолете могут попасть только в столицу Египта – Каир. С 10 июня количество рейсов в Египет планируют увеличить до семи в неделю. В МИД РФ рассчитывают, что авиасообщение с курортными городами может быть возобновлено в ближайшее время.