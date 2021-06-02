В МИД РФ выразили надежду, что чартеры с Египтом возобновятся в ближайшее время

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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что авиасообщение с курортами Египта может быть возобновлено в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас остались некоторые детали, связанные в том числе с коронавирусными ограничениями. А так, конечно, я надеюсь, что в ближайшее время полетят наши туристы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято на высшем уровне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты проинспектировали условия на курортах Египта. По его словам, решение о возобновлении авиарейсов в Египет будет принято оперативным штабом правительства после рассмотрения докладов экспертов.

