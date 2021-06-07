В РФ могут ограничить перевозки на заграничные курорты

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Ростуризм предупредил туроператоров об ответственности за перевозку организованных туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение. Об этом сообщает "Коммерсант".
Потенциальная мера наказания – аннулирование допусков на выполнение грузопассажирских рейсов. В данном случае ответственность за ненадлежащее оказание услуг перед клиентами будет лежать на туристических операторах.
В Росавиации ранее попросили пассажиров отказаться от полетов в другие страны грузопассажирскими рейсами в рамках организованных туров. Специалисты уточнили, что за выявленными подобными фактами могут последовать ограничительные меры для авиакомпаний.
По данным Росавиации, организованный туризм на данный момент возможен только в отдельные государства. Полеты в другие страны, с которыми не возобновлено авиасообщение, разрешены только для иностранных граждан, возвращающихся на Родину соотечественников, граждан, воссоединяющихся с семьей, для лечения и работы.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм из-за неопределенности с восстановлением международных поездок. Специалист также отметила важность вакцинации от коронавируса.
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