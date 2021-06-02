В АТОР рассказали о популярных зарубежных направлениях у российских туристов

16:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24 о том, какие зарубежные страны пользуются спросом среди российских туристов.
Ранее стало известно, что с 10 июня Россия возобновит регулярное авиасообщение с восемью странами: Австрией, Ливаном, Венгрией, Маврикием, Люксембургом, Хорватией и Марокко, а также чартерное – с Албанией. Кроме того, с 2 июня для полетов открылась Великобритания.
По словам эксперта, из списка разрешенных направлений больше всего привлекательны для туристов Хорватия и Марокко.
"По Марокко было скорректировано, что будут перелеты не в Рабат, а в Касабланку, это ближе к курортам. По Хорватии это пока Загреб, но в любом случае это расширение туристического ассортимента", – подчеркнул Горин.
Также вице-президент АТОР пояснил, что большой интерес со стороны россиян сохраняется к отдыху в Турции, несмотря на сохранившиеся ограничения на полеты. Кроме того, путешественники ждут открытия чартеров на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха, добавил он.
Из открытых направлений также популярны ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Куба и Мексика, отметил эксперт. При этом ценовая категория таких путешествий достаточно высокая. Так, турпакеты на неделю на Кубу варьируются в районе 140–200 тысяч рублей на двоих, включая перелет. Мексика еще дороже: средняя цена – 200–250 тысяч рублей. Однако с учетом дальности полета это рыночная цена, пояснил собеседник Москвы 24.
В случае увеличения количества регулярных рейсов на Кипр, в Хорватию, Черногорию, Болгарию, Тунис и Грецию количество путешественников из РФ кратно станет больше, объяснил Горин.
"В эти страны выполняются либо грузо-пассажирские рейсы, либо небольшие квоты регулярных рейсов. В Грецию уже летают не четыре, а восемь рейсов в неделю. Но потребность рынка – не менее 88 рейсов", – посетовал представитель АТОР.
Ранее в Ростуризме рассказали, что к июлю россияне, вероятно, уже смогут посещать турецкие курорты. Глава ведомства Зарина Догузова надеется, что при сохранении позитивной динамики в стране полеты возобновят к середине курортного сезона.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: