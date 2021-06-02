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В АТОР рассказали о популярных зарубежных направлениях у российских туристов

Турция – номер один? Какие зарубежные курорты привлекают россиян
туризм эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24 о том, какие зарубежные страны пользуются спросом среди российских туристов.

Ранее стало известно, что с 10 июня Россия возобновит регулярное авиасообщение с восемью странами: Австрией, Ливаном, Венгрией, Маврикием, Люксембургом, Хорватией и Марокко, а также чартерное – с Албанией. Кроме того, с 2 июня для полетов открылась Великобритания.

По словам эксперта, из списка разрешенных направлений больше всего привлекательны для туристов Хорватия и Марокко.

"По Марокко было скорректировано, что будут перелеты не в Рабат, а в Касабланку, это ближе к курортам. По Хорватии это пока Загреб, но в любом случае это расширение туристического ассортимента", – подчеркнул Горин.

Также вице-президент АТОР пояснил, что большой интерес со стороны россиян сохраняется к отдыху в Турции, несмотря на сохранившиеся ограничения на полеты. Кроме того, путешественники ждут открытия чартеров на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха, добавил он.

Несмотря на то что Турцию ограничили, из миллиона туристов, которые уже сделали предоплату, 60–65% переносят свои поездки на более поздние даты. Это говорит о том, что если бы Турцию открыли, то она бы была номером один.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

Из открытых направлений также популярны ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Куба и Мексика, отметил эксперт. При этом ценовая категория таких путешествий достаточно высокая. Так, турпакеты на неделю на Кубу варьируются в районе 140–200 тысяч рублей на двоих, включая перелет. Мексика еще дороже: средняя цена – 200–250 тысяч рублей. Однако с учетом дальности полета это рыночная цена, пояснил собеседник Москвы 24.

В случае увеличения количества регулярных рейсов на Кипр, в Хорватию, Черногорию, Болгарию, Тунис и Грецию количество путешественников из РФ кратно станет больше, объяснил Горин.

"В эти страны выполняются либо грузо-пассажирские рейсы, либо небольшие квоты регулярных рейсов. В Грецию уже летают не четыре, а восемь рейсов в неделю. Но потребность рынка – не менее 88 рейсов", – посетовал представитель АТОР.

Ранее в Ростуризме рассказали, что к июлю россияне, вероятно, уже смогут посещать турецкие курорты. Глава ведомства Зарина Догузова надеется, что при сохранении позитивной динамики в стране полеты возобновят к середине курортного сезона.

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