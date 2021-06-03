В Союзе турагентств рассказали, смогут ли россияне попасть в Турцию без ПЦР-теста

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Президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал Москве 24, как россияне могут попасть в Турцию. В настоящий момент авиасообщение с этой страной приостановлено до 21 июня.
Ранее стало известно, что власти Турции с 1 июня упростили правила въезда для граждан России с прививкой от коронавируса. Теперь им не нужно предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19. А россияне, которые не сделали прививку, могут въехать в страну со справкой об экспресс-тесте на антигены. Он должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну.
Кроме того, прибывающим в Турцию необходимо заполнить анкету для въезда на сайте. Это нужно сделать в течение 72 часов до прибытия в страну. Анкету в распечатанном или цифровом виде будут проверять при регистрации на рейс. Это правило не касается детей до шести лет.
"На сегодняшний день для россиян остается один вариант, как попасть в Турцию: это можно сделать и делается через Белоруссию", – объяснил Голов.
До этого Ростуризм рассказал россиянам о различных вариантах замены туров в Турцию. Специалисты порекомендовали присмотреться к другим направлениям без изменения сроков запланированного отпуска, перенести путешествие, в том числе с выбором другого направления на удобные для туриста даты с сохранением денежных средств у туроператора. Также могут быть иные решения, которые максимально учитывают интересы обеих сторон.
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