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Туризм

13:51

В Turkish Airlines сообщили об отмене ПЦР-тестов для россиян с прививкой от COVID-19

туризм

Фото: depositphotos/EvrenKalinbacak

Власти Турции с 1 июня упростили правила въезда для граждан России с прививкой от коронавируса. Теперь им не нужно предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19.

А россияне, которые не сделали прививку, могут въехать в страну со справкой об экспресс-тесте на антигены. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Turkish Airlines.

Экспресс-тест на антигены к COVID-19 должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию.

"Привитые туристы (в том числе вакциной "Спутник V") больше не должны предъявлять справку с ПЦР-тестом, как это было ранее. Теперь потребуется только сертификат о полной вакцинации, завершившейся не позднее чем за 14 дней до поездки в Турцию", – говорится в сообщении.

Кроме того, прибывающим в страну необходимо заполнить анкету для въезда на сайте register.health.gov.tr. Заполнить ее нужно в течение 72 часов до прибытия в страну. Анкету в распечатанном или цифровом виде будут проверять при регистрации на рейс. Это правило не касается детей до шести лет.

Ранее стало известно, что Россия продлила ограничения на полеты в Турцию до 21 июня. Это объясняется по-прежнему сложной эпидемиологической ситуацией в этой стране. Полеты были приостановлены 15 апреля.

После этого в Ростуризме рассказали россиянам о различных вариантах замены туров в Турцию. Им посоветовали задуматься об изменении направления поездки или выбрать другие даты для путешествия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что российские специалисты проинспектировали условия на курортах Египта. По его словам, решение о возобновлении авиарейсов в Египет будет принято оперативным штабом правительства после рассмотрения докладов экспертов. В российская Ассоциации туроператоров предположили, что авиасообщение с Египтом может быть возобновлено к концу июня.

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