Решение по возобновлению авиасообщения с Турцией принимает правительство – Песков

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Решение по возобновлению авиасообщения с Турцией принимает правительство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Это вопрос не для Кремля, это вопрос для штаба правительственного, они принимают решение", – сказал Песков, отвечая на вопрос об информированности Кремля относительно планов Оперштаба.

Ранее появилась информация, что Оперштаб по борьбе с коронавирусом может объявить об открытии авиасообщения с Турцией с 1 июля, поскольку российские курорты оказались перегружены. В то же время окончательного решения еще нет.

Россия продлила ограничения на полеты в Турцию до 21 июня. Это объясняется по-прежнему сложной эпидемиологической ситуацией в этой стране. Полеты были приостановлены 15 апреля.