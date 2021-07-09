Шри-Ланка отменила двухнедельный карантин для привитых вакциной "Спутник V"

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Правительство Шри-Ланки приняло решение смягчить ограничения для туристов, привитых российской вакциной от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Министерство здравоохранения Шри-Ланки выпустило новый перечень требований для туристов из других стран. Теперь вакцинированные путешественники смогут отдыхать без обязательного двухнедельного карантина. При этом часть ограничений сохранится.

"Но им (привитым. – Прим. ред.) так же, как и невакцинированным, нужно будет размещаться в отелях уровня 1 (сертификат Safe&Secure). Такие гостиницы закрыты для местных жителей, за исключением персонала", – уточнили в АТОР.

Ранее власти Туниса ввели новые правила въезда для туристов с 1 июля. Первым изменением стала необходимость предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа до поездки, даже вакцинированным туристам.

Вторым новшеством стало то, что ограничение не будет распространяться на детей до 12 лет.