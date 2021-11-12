Сомелье рассказал об особенностях энотуризма в России

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В России энотуризм – достаточно новое явление. Однако оно уже имеет большие перспективы, заявил член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко РИА Новости.

Эксперт уверен, что такие туры помогут путешественникам по-новому взглянуть на юг России.

Виноделие в стране значительно изменилось за последние 10 лет. По словам Руденко, в отрасль пришли люди, которые перестали мыслить в промышленных масштабах без культурной и визуальной ценности. Постепенно начали появляться частные винодельни. Две из них ("Долина Лефкадия" в Краснодарском крае и "Имение Сикоры") в этом году попали в топ-50 мира.

В настоящее время в Краснодарском крае насчитываются 17 различных виноделен. Популярностью пользуются и крымские вина.

Руденко посоветовал перед планированием тура учесть сразу несколько важных моментов. Лучшим временем для общения с виноделами является конец весны. Тогда они еще не очень загружены, поэтому смогут уделить время и рассказать о производстве вина.

С сентября до середины октября у виноделов начинается самая горячая пора. В это время начинают плодоносить виноградники, листья кустарников становятся желтыми и красными. В это время с экспертами поговорить не удастся, однако бархатный сезон считается одним из самых красивых. Молодые вина нового урожая можно попробовать в ноябре, когда начинаются выставки и презентации.

Стоимость винного тура начинается от 30 тысяч рублей. На местах также есть частные гиды с уже готовыми и отлаженными программами. В этом случае стоимость составит 45–80 тысяч рублей за неделю с дегустацией вина.

Ранее специалисты Роскачества исследовали 126 марок импортных вин из 13 стран. Среди красных сухих вин лучшими стали напитки из Италии и Испании: Oro Dei Sani Passo Rosso Terre di Chieti и Crianza Rioja Gran Familia. Среди белых вин лучшим стала новозеландская марка Taka Sauvignon Blanc Marlborough. А среди розовых вин победу одержала португальская марка Mare Alta Vinho Verde Rose.

