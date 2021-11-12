Сомелье рассказал об особенностях энотуризма в России

Фото: depositphotos/mythja
В России энотуризм – достаточно новое явление. Однако оно уже имеет большие перспективы, заявил член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко РИА Новости.
Эксперт уверен, что такие туры помогут путешественникам по-новому взглянуть на юг России.
Виноделие в стране значительно изменилось за последние 10 лет. По словам Руденко, в отрасль пришли люди, которые перестали мыслить в промышленных масштабах без культурной и визуальной ценности. Постепенно начали появляться частные винодельни. Две из них ("Долина Лефкадия" в Краснодарском крае и "Имение Сикоры") в этом году попали в топ-50 мира.
В настоящее время в Краснодарском крае насчитываются 17 различных виноделен. Популярностью пользуются и крымские вина.
Руденко посоветовал перед планированием тура учесть сразу несколько важных моментов. Лучшим временем для общения с виноделами является конец весны. Тогда они еще не очень загружены, поэтому смогут уделить время и рассказать о производстве вина.
С сентября до середины октября у виноделов начинается самая горячая пора. В это время начинают плодоносить виноградники, листья кустарников становятся желтыми и красными. В это время с экспертами поговорить не удастся, однако бархатный сезон считается одним из самых красивых. Молодые вина нового урожая можно попробовать в ноябре, когда начинаются выставки и презентации.
Стоимость винного тура начинается от 30 тысяч рублей. На местах также есть частные гиды с уже готовыми и отлаженными программами. В этом случае стоимость составит 45–80 тысяч рублей за неделю с дегустацией вина.
Ранее специалисты Роскачества исследовали 126 марок импортных вин из 13 стран. Среди красных сухих вин лучшими стали напитки из Италии и Испании: Oro Dei Sani Passo Rosso Terre di Chieti и Crianza Rioja Gran Familia. Среди белых вин лучшим стала новозеландская марка Taka Sauvignon Blanc Marlborough. А среди розовых вин победу одержала португальская марка Mare Alta Vinho Verde Rose.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: