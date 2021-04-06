Роскачество назвало лучшие импортные вина

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Специалисты Роскачества исследовали 126 марок импортных вин из 13 стран, сообщает "Вечерняя Москва".
Дегустационная комиссия проводила исследование вслепую. В составе комиссии были сомелье – чемпионы России, представители научных учреждений, а также эксперты в области энологии.
В материале говорится, что среди красных сухих вин лучшими стали напитки из Италии и Испании: Oro Dei Sani Passo Rosso Terre di Chieti и Crianza Rioja Gran Familia.
Среди белых вин лучшим стала новозеландская марка Taka Sauvignon Blanc Marlborough. А среди розовых вин победу одержала португальская марка Mare Alta Vinho Verde Rose.
Лидером среди сухих игристых вин и брютов стало итальянское Martini Prosecco.
Ранее специалисты Роскачества составили антирейтинг импортных вин. Низкие оценки получили красное полусладкое вино "Киндзмараули" и вино сухое белое "Цинандали Dugladze" из Грузии. Кроме того, низкий балл набрала продукция "Броjаница Вранац" (красное полусладкое) из Сербии.
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