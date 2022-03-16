Эксперты рассказали, во сколько обойдутся туры по РФ в майские праздники и летом

Этим летом путешествия по России могут стать дороже, прогнозируют эксперты. Однако внутренний туризм все равно останется популярным среди россиян. Выясняем, в какие регионы можно отправиться не только летом, но и в майские праздники, а также во сколько это обойдется.



Дорогое лето

Летние туры по России могут подорожать из-за роста цен на проживание в гостиницах и транспортные услуги, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.





Майя Ломидзе исполнительный директор АТОР Отельеры уже озвучили повышение цен на 10–30%. Такой рост цен будет точно, потому что у них очень большая доля импорта, и пока будут восстанавливаться логистические цепочки, цены вырастут. Транспорт тоже подорожает, но неизвестно, насколько.

Вице-президент АТОР Илья Уманский рассказал Москве 24, что закрытые для путешествий направления за рубеж сформируют в этом году дополнительный турпоток внутри страны. По его словам, ближе к лету по мере роста спроса на туры будет увеличиваться и их стоимость.

"Самый серьезный рост цен будет в категории отелей 4–5 звезд. Но в эконом-сегменте размещений из-за большой конкуренции не ожидается большого удорожания", – прогнозирует Уманский.

Глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в интервью с Москвой 24 также отметил, что в 2022 году у российских путешественников сохранится тренд на внутренний туризм. Он пользуется особой популярностью последние два года, с начала пандемии, указал специалист.

"На майские по-прежнему будут популярные российские направления – безусловно, это будет юг России, например Сочи. Алтай, Хакасия, Калининград, Казань, Москва и Санкт-Петербург с точки зрения экскурсионного и познавательного туризма", – уточнил Осауленко.



К чему готовиться?

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в среднем авиабилет на человека туда-обратно из Москвы в Сочи весной обойдется в 7 000 рублей, а летом – в 8 300. "Алтай (Горно-Алтайск) весной – 20 200 рублей, летом – 19 800, Хакасия (Абакан) весной – 19 800, летом – 19 900", – рассказала Москве 24 руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Перелет в Казань и обратно в Москву весной обойдется в среднем в 6 000 рублей, а летом – в 7 700, отметили в компании. "Санкт-Петербург весной – 4 100 рублей, летом – 5 100, Калининград весной – 6 000, летом – 7 100", – добавила Шелехова.

По ее словам, летом цены могут измениться в зависимости от спроса на указанные направления.





Елена Шелехова руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip В целях стимулирования поездок авиакомпании и объекты размещения могут, наоборот, снижать среднюю стоимость, чтобы привлекать большее количество туристов.

По данным "Яндекс.Путешествий", в мае перелет в одну сторону из Москвы в Сочи обойдется минимально в 2 726 рублей, в Санкт-Петербург – 2 168 рублей, в Калининград – 2 199, в Казань – 2 799 рублей, в Хакасию (Абакан) – 10 980 рублей, на Алтай (Горно-Алтайск) – 9 977 рублей. В июне стоимость билетов на перелет из столицы в Сочи в один конец начинается от 3 976 рублей, в Санкт-Петербург – от 2 499 рублей, в Калининград – от 3 199 рублей, в Казань – от 3 399, в Хакасию (Абакан) – 11 053 рублей, на Алтай (Горно-Алтайск) – 9 977 рублей.

В сервисе онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru рассказали Москве 24, во сколько туристам обойдется проживание в гостиницах популярных направлений в майские праздники.

"В Сочи гостиницы категории три звезды можно забронировать в диапазоне от 3 до 5 тысяч рублей за ночь, "четверки" обойдутся немного дороже – 6–8 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге доступен большой выбор отелей категории три звезды стоимостью 3,5–4,5 тысячи рублей за ночь. Отели категории четыре звезды представлены в ценовой категории от 6 до 9 тысяч рублей, в среднем туристы бронируют размещение стоимостью 7 тысяч за ночь", – пояснили в пресс-службе.

По данным сервиса, в Казани в среднем туристы бронируют отели в гостиницах категории четыре звезды стоимостью 7 800 рублей – туристам доступны предложения от 5 до 9 тысяч рублей. Трехзвездочные гостиницы предлагают размещение стоимостью от 3 до 6 тысяч за ночь.

Что касается лета, то предложений сейчас много, где-то цены даже чуть ниже, чем в майские праздники, отметили в пресс-службе сервиса.





пресс-служба сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru В Сочи стоимость размещения на одну ночь в гостиницах категории три звезды в прибрежных районах будет варьироваться от 4 до 6 тысяч рублей. Проживание в горных отелях обойдется от 3,5 до 4,5 тысячи рублей. "Четверки" у моря будут стоить в среднем от 7,5 до 12,5 тысячи рублей, в горах – от 7 до 11 тысяч рублей.

"В Санкт-Петербурге ночь в отеле категории три звезды в среднем бронируют за 4 400 рублей, при этом много предложений в диапазоне 3 500–6 000 рублей. Гостиницы категории четыре звезды бронируют в среднем стоимостью 8 500 рублей за ночь, а предложения в отелях начинаются от 4 тысяч и доходят до 11–12 тысяч рублей", – добавили в пресс-службе сервиса.



Лайфхаки экономного отпуска

Илья Уманский рекомендовал россиянам, планирующим отдых в майские праздники и летом, не затягивать и бронировать тур уже сейчас.





Илья Уманский вице-президент АТОР Приобретая путевку до лета, достаточно ее просто забронировать. Большинство туроператоров просят внести предоплату до 30% стоимости, нет необходимости выкупать целиком. Цена будет зафиксирована, а для тех, кто об этом вовремя не позаботится, цена будет выше.

Также Уманский посоветовал воспользоваться очередным этапом программы туристического кешбэка, который стартовал 15 марта. Специалист подчеркнул, что кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Сумма возврата составит 20% от стоимости, но в пределах 20 тысяч рублей. При этом продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, пояснил эксперт.

В свою очередь, основатель туристического агентства Полина Гербер в беседе с Москвой 24 посоветовала россиянам оптимизировать в поездке свое питание как один из крупных расходных пунктов отдыха.





Полина Гербер основатель туристического агентства Если питаться не в ресторане, а готовить дома, покупая продукты в магазине, можно сэкономить до 30–40% бюджета. Если вместо магазинов приобретать продукты на местном рынке, сэкономить получится еще больше.

Если готовить совсем не хочется, можно воспользоваться столовыми, советует эксперт.

"Большой поток туристов делает такие места безопасными и выгодными, а также гарантирует хорошее качество продуктов, они попросту не успевают портиться. Перед посещением столовой обязательно посмотрите на рейтинг. Еда в таком месте на человека обойдется порядка 200–250 рублей", – сказала основатель турагентства.

Также она рекомендовала пользоваться ранним бронированием. Как правило, авиаперевозчики, отели и турфирмы дают неплохие скидки за это, уточнила специалист.