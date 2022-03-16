Вьетнам отменил вакцинные паспорта и обязательный карантин для въезда в страну

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Министерство здравоохранения Вьетнама отменило использование паспортов вакцинации против коронавируса, обязательный карантин или режим самоизоляции в качестве условий для въезда в страну, сообщает ТАСС.

Ограничения с российских туристов снимаются с 16 марта. Пересекающим границу республики нужно будет лишь представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, или экспресс-теста, проведенного за сутки до прибытия.

Правительство Вьетнама с 15 марта отменило визы для граждан более 100 государств. До пандемии коронавируса эти страны (в том числе Россия) находились в безвизовом списке.

С 8 февраля Вьетнам разрешил въезд для невакцинированных туристов, перенесших COVID-19 в течение последних шести месяцев. Аналогичное требование было введено для детей в возрасте 14–18 лет.