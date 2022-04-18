Ограничение полетов в аэропорты юга и центра РФ продлили до 25 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 25 апреля. Аналогичное решение принято в отношении ряда воздушных гаваней Центрального федерального округа. Об этом сообщает Росавиация.

"До 03:45 по московскому времени 25 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов – Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту", – рассказали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

В ведомстве отметили, что российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В Росавиации добавили, что остальные аэропорты России, включая международные, продолжают работать в штатном режиме.

Работу ряда воздушных гаваней на юге РФ ведомство приостановило 24 февраля. Первоначально ограничения действовали до 2 марта, однако в дальнейшем запрет несколько раз продлялся. В частности, 12 апреля режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России был продлен до 19 апреля.

