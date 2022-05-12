"Уральские авиалинии" отправили в простой более 900 сотрудников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 900 сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии" отправлены в простой до конца мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по труду и занятости населения Свердловской области.
"В простое <...> 931 человек, снижение объемов производства – основная причина. В простое до конца мая", – сказали в ведомстве.
Там уточнили, что департамент подготовил для сотрудников перевозчика комплекс специальных мероприятий, благодаря которым они получат возможность получить временную работу и пройти профессиональное переобучение.
В пресс-службе "Уральских авиалиний" эту информацию оставили без комментариев. По данным из открытых источников, в начале 2021 года в авиакомпании работали порядка 3 300 человек.
Ранее появилась информация, что аэропорт Внуково ввел режим простоя и закрыл набор персонала. Предписания о последующем сокращении выданы 30% штата. Вместе с тем в авиагавани отметили, что пока решений о сокращении персонала не принималось.
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