Компания S7 отменила рейсы в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик до 23 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания S7 закрыла продажи билетов на рейсы в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик по 23 июня включительно, следует из данных сайта авиаперевозчика.

Уточняется, что рейсы из Москвы в Анапу, Геленджик, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону отменены до 24 июня, а в Белгород, Воронеж, Липецк, Брянск – по конец сентября.

Ранее Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 13 мая. Временно нельзя пользоваться аэропортами Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Работу ряда воздушных гаваней на юге РФ ведомство впервые приостановило 24 февраля. Первоначально ограничения действовали до 2 марта, однако в дальнейшем запрет несколько раз продлевался.