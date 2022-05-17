"Аэрофлот" временно снижает стоимость субсидированных билетов на Дальний Восток

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" временно снизит на 25% стоимость субсидированных билетов на перелеты между Москвой и Дальним Востоком, сообщает пресс-служба перевозчика.

Как уточняется, скидка будет действовать для перевозок во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан и Якутск с 17 мая по 30 июня. Тарифы снижаются по всем видам субсидированных программ.

Ранее сообщалось, что перед началом летнего сезона отпусков российские компании решили запустить дополнительные рейсы на курорты Турции. "Аэрофлот" увеличит частоту полетов с 27 мая.

В свою очередь, турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines заключил с российскими туроператорами соглашение о предоставлении блоков мест на своих рейсах для туристов из РФ. Отмечается, что договоренность достигнута с туроператорами Anex Tour, Pegas Touristik и Coral Travel.

Кроме того, данные туроператоры достигли соглашения с турецким национальным авиаперевозчиком Turkish Airlines о предоставлении 1,5 миллиона новых пассажирских кресел для самолетов, перевозящих российских клиентов на курорты Турции.

