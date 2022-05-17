"Аэрофлот" временно снижает стоимость субсидированных билетов на Дальний Восток

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российская авиакомпания "Аэрофлот" временно снизит на 25% стоимость субсидированных билетов на перелеты между Москвой и Дальним Востоком, сообщает пресс-служба перевозчика.
Как уточняется, скидка будет действовать для перевозок во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан и Якутск с 17 мая по 30 июня. Тарифы снижаются по всем видам субсидированных программ.
Ранее сообщалось, что перед началом летнего сезона отпусков российские компании решили запустить дополнительные рейсы на курорты Турции. "Аэрофлот" увеличит частоту полетов с 27 мая.
В свою очередь, турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines заключил с российскими туроператорами соглашение о предоставлении блоков мест на своих рейсах для туристов из РФ. Отмечается, что договоренность достигнута с туроператорами Anex Tour, Pegas Touristik и Coral Travel.
Кроме того, данные туроператоры достигли соглашения с турецким национальным авиаперевозчиком Turkish Airlines о предоставлении 1,5 миллиона новых пассажирских кресел для самолетов, перевозящих российских клиентов на курорты Турции.
"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Турцию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: