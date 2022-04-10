Pegasus Airlines предоставит туроператорам места на рейсах из Москвы в Анталью

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Турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines заключил с российскими туроператорами соглашение о предоставлении блоков мест на своих рейсах для туристов из РФ. Об этом со ссылкой на источник в авиационных властях Турции сообщает ТАСС.

Отмечается, что договоренность достигнута с туроператорами Anex Tour, Pegas Touristik и Coral Travel.

"Было достигнуто соглашение о предоставление блоков мест на прямые перелеты из Москвы в Анталью с 12 апреля", – заявил собеседник агентства.

Предполагается, что подобное соглашение позволит снизить стоимость турпутевок из России в Турцию.

Ранее сообщалось, что данные туроператоры достигли соглашения с турецким национальным авиаперевозчиком Turkish Airlines о предоставлении 1,5 миллиона новых пассажирских кресел для самолетов, перевозящих российских клиентов на курорты Турции.