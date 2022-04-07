Власти Египта на полгода отложили повышение цен в отелях

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Правительство Египта отложило на полгода повышение минимальных цен в отелях из-за снижения въездного потока, новые правила ценообразования вступят в силу 1 ноября. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что туристический бизнес Египта убеждает власти не отказываться от ориентированности на гостей из России и надеется на увеличение потока.

Также, по данным АТОР, египетские эксперты советуют местным компаниям перейти на расчеты в рублях или другой валюте для сохранения сотрудничества с российскими туристическими операторами. Кроме того, отмечается целесообразность обеспечения приема карт "Мир" на основных курортах Египта.

Закон о повышении минимальных цен на проживание в гостиницах Египта был принят в декабре 2021 года. Планировалось, что новые правила ценообразования начнут действовать с 1 мая 2022 года.

В соответствии с законом стоимость проживания в пятизвездочных отелях вырастет по меньшей мере на 25%, в четырехзвездочных – на 42%. Таким образом, проживание в пятизвездочной гостинице для одного человека обойдется как минимум в 50 долларов в сутки. Минимальная стоимость суточного проживания в четырехзвездочном отеле будет начинаться от 40 долларов.

