Turkish Airlines выделили 1,5 млн мест для российских туристов

Turkish Airlines уже выделили 1,5 миллиона мест для россиян по турпутевкам. Кроме Турции, туроператоры предлагают на выбор еще 11 стран.

Активно бронируют москвичи и отдых по России. Продажи подстегнула программа туристического кешбэка, которую продлили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.