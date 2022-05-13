"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Турцию

Перед началом летнего сезона отпусков российские компании решили запустить дополнительные рейсы на курорты Турции. "Аэрофлот" увеличит частоту полетов с 27 мая.

Какие еще компании летают в Турцию без пересадок? Как изменились цены? И принимают ли в турецких отелях карты платежной системы "Мир"?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.