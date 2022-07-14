Twitter восстановил работу после масштабного сбоя

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Twitter восстановил работу после произошедшего масштабного сбоя. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.

В компании отметили, что сбой произошел около 14:38 по московскому времени. Некоторые пользователи не могли получить доступ к соцсети.

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить его работу для всех. Спасибо, что остаетесь с нами", – заявляли в компании.

Пользователи из разных стран ранее отметили проблемы в работе сайта и приложения, а также при подключении к серверу. Больше всего сообщений о неполадках приходило из США, Великобритании, Канады, Японии и Нидерландов. При этом увеличение числа жалоб на работу Twitter наблюдалось и во многих других странах.

