Пользователи TikTok пожаловались на сбои в работе приложения

Фото: depositphotos/j_ilina

Сбой произошел в работе социальной сети TikTok. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Неполадки начались примерно в 12:03 по московскому времени, наибольшее количество жалоб поступило из Великобритании, Нидерландов и Германии, а также из Франции и Италии.

Больше всего проблем возникло с работой приложения, также фиксировались сбои при соединении с сервером и отображении новостной ленты.

Ранее сообщалось, что в России запущен российский сервис фиксации сбоев "Детектор сбоев", где можно отследить работу свыше 100 сайтов и приложений. Сервис мониторит работу мобильных приложений банков, служб доставки, интернет-магазинов, транспортной инфраструктуры.

По словам главы Brand Analytics Натальи Соколовой, новый сервис сможет быстрее других источников предупреждать компании о возникших в работе их сайтов и приложений сбоях.

