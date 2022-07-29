Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится с 7 по 23 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится с 7 по 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Корректировки связаны с проведением завершающего этапа комплексных работ по подготовке железнодорожной инфраструктуры к строительству тоннеля для МЦД-3.

Строительство будут проводить круглосуточно с 01:00 7 августа до 05:10 23 августа. Движение организуют по соседним путям.

"Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных электричек: 23 пары пригородных поездов выведут из расписания в будни, 37 – в выходные дни", – предупредили в МЖД.

Некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит железнодорожное сообщение с Таджикистаном с 16 августа. Состав будет следовать по маршруту Куляб – Волгоград, отправляясь один раз в неделю. Со станции Куляб он будет отходить по вторникам, а из Волгограда – по пятницам.

