Жилой комплекс более чем на 1,1 тыс квартир появится в Хамовниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Хамовники построят жилой комплекс более чем на 1,1 тысячи квартир, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Выдано разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса Luzhniki Collection. Объект будет расположен в районе Хамовники по адресу Лужнецкая набережная, владение 2/4 (ЦАО). Проект реализует девелопер "Абсолют Недвижимость", – приводятся слова Пятовой в сообщении пресс-службы ведомства.

Она отметила, что в ЖК войдут 12 жилых корпусов и два офисных здания, которые обеспечат для города новые рабочие места.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что застройщик планирует построить ЖК с офисной инфраструктурой общей площадью свыше 324 тысяч квадратных метров на территории бывшего авиамоторного завода "Союз" в центре города.

По его словам, территорию многофункционального комплекса благоустроят. Там появится сад с элементами ландшафтного дизайна и сеть прогулочных маршрутов с площадками для детей и занятий спортом, добавил Войстратенко.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2022 года в ЦАО ввели в эксплуатацию более 530 тысяч квадратных метров недвижимости. 154 тысячи квадратных метров от общей площади недвижимости отвели под жилую. В 2021 году за аналогичный период в эксплуатацию сдали около 489 тысяч "квадратов" недвижимости, что на 8,4% меньше, чем в текущем году.

До этого заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице с начала года ввели в эксплуатацию более 4,8 миллиона квадратных метров жилья, что превышает годовой план более чем на 300 тысяч квадратных метров.



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