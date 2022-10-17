Коттеджный поселок с соцобъектами планируют возвести в ТиНАО

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В поселке Щапово в ТиНАО запланировали построить коттеджный поселок с социальными объектами. Об этом сообщает сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На заседании, проведенном 12 октября, было решено внести изменения в правила землепользования и застройки в поселении Щаповском, поселке Щапово.

"Внесение изменений в ПЗЗ и установление границ КРТ позволит на двух земельных участках площадью 6,74 гектара создать комплексную малоэтажную застройку с объектами социальной инфраструктуры", – поделилась председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Кроме того, на одном из участков одобрили строительство индивидуального жилья. Суммарная поэтажная площадь объектов может составить 21,2 тысячи квадратных метров, высота – не более 15 метров. Специалисты также получили возможность возвести учебно-воспитательный комплекс, в состав которого могут войти детский сад на 25 мест и школа на 50 мест.

В Москомстройинвесте добавили, что на втором участке запланировали построить многопрофильный общественный комплекс. Отмечается, что на данный момент все земельные участки свободны от застройки.

Ранее сообщалось, что власти выставят на аукцион земельный участок под строительство придорожного автосервиса и магазина запчастей на проспекте Генерала Алексеева в Зеленограде. Победитель торгов получит возможность заключить договор аренды на два с половиной года. По окончании мероприятий девелопер сможет оформить право собственности.

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