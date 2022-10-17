Почти 90% введенной с начала года недвижимости в Москве построили инвесторы – Бочкарев

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Порядка 87% недвижимости, введенной в эксплуатацию в первые девять месяцев 2022 года, было построено за счет инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Инвестиционный климат в столице остается благоприятным. Так, за девять месяцев, прошедших с начала года, за счет средств девелоперов построено более 7,85 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Это порядка 87% от всей введенной в этом году недвижимости", – рассказал руководитель комплекса Андрей Бочкарев.

По его словам, объем строительства за счет инвесторов в Москве будет только расти. В частности, он отметил, что с января по сентябрь число таких проектов увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как, в свою очередь, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, большая часть построенной за счет внебюджетных средств недвижимости приходится на жилье. За девять месяцев инвесторы возвели 189 жилых домов суммарной площадью около 4,2 миллиона квадратных метров. Помимо этого, девелоперы вложились в строительство 19 детских садов, 9 школ, 11 офисных зданий, 18 промышленных и складских зданий, 11 торговых объектов.

Ранее Бочкарев сообщил, что в ближайшие три года в столице планируется построить более 160 объектов социальной инфраструктуры и безопасности. Речь идет, в частности, о проектах 8 поликлиник, 4 больничных корпусов, подстанции скорой помощи, 27 физкультурно-оздоровительных комплексов.



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