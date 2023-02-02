Спортивный комплекс в Бибиреве готов наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Бибирево готов уже наполовину. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что на объекте уже завершены монолитные работы, также на финальном этапе находится устройство витражей. Сейчас строители приступают к облицовке фасада здания металлокассетами.

Снаружи на уровне цоколя комплекс облицуют керамогранитом, а на его стенах будут установлены алюминиевые панели в составе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором.

Спорткомплекс находится по адресу Алтуфьевское шоссе, владение 100. Его общая площадь составит порядка 4,2 тысячи квадратных метров. Внутри будут два бассейна: один для оздоровительного плавания, другой – для детей. Также в комплексе оборудуют тренажерный зал площадью 200 квадратных метров.

Ранее глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов сообщил о планах ввести в эксплуатацию детский сад на 350 мест на улице Петрозаводской в столичном районе Ховрино. В настоящее время в учреждении близятся к завершению отделочные работы.

До этого Загрутдинов рассказал о планах завершения строительства порядка 10 новых поликлиник в Москве в 2023 году. Также в этом году планируется ввести три комплекса на территориях больниц имени Боткина, Буянова и Филатова.

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