Загрутдинов рассказал о планах завершения строительства порядка 10 новых поликлиник

В 2023 году в столице построят около 10 новых поликлиник по московскому стандарту, сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов в интервью телеканалу Москва 24.

Также в этом году планируется ввести три комплекса на территориях больниц имени Боткина, Буянова и Филатова. На территории инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе в эксплуатацию введут большой лечебно-диагностический корпус. В результате это будет самая большая инфекционная больница на территории России.

Загрутдинов рассказал и об объектах, введенных в прошлом году. В частности, это новый Перинатальный центр в Коммунарке, четыре детских и одна детско-взрослая поликлиника.

"Это, действительно, поликлиники по новым стандартам, удобные, комфортные, клиентоориентированные. Они удобны как для посетителей, так и для врачей", – сказал глава Депстроя.

Он добавил, что в декабре на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского ввели флагманский центр, который будет оказывать экстренную помощь. Речь идет о современной клинике с девятью операционными.

Еще один новый объект – это лечебно-диагностический корпус больницы имени Логинова. Загрутдинов напомнил, что это крупнейшая в стране больница, которая насчитывает более 500 коек. По его словам, палаты в ней соответствуют уровню 4-звездочных гостиниц. Также больница оснащена современнейшим медицинским оборудованием, в ней размещены 18 операционных.

Ранее в Москве заработал флагманский центр больницы имени Вересаева. Он предназначен для оказания пациентам экстренной помощи. За первые дни работы его сотрудники помогли более чем 150 пациентам, почти половина из которых находились в состоянии средней степени тяжести. Приоритетность оказания медпомощи центру помогает определять специальная система "Триаж"

Большое интервью Рафика Загрутдинова смотрите сегодня в 17:30 на телеканале Москва 24.



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