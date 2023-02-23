Десятки украинских военнопленных подали документы для получения паспортов РФ

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Десятки военнопленных Украины подали документы для получения российских паспортов и вступления в ряды добровольческого батальона, который формируется в ДНР. Об этом со ссылкой на представителя силовых ведомств региона сообщает ТАСС.

"Уже несколько десятков военнопленных подали документы, а также прошли процедуру дактилоскопии для получения паспортов РФ и возможности войти в формируемый батальон имени Богдана Хмельницкого", – заявил собеседник агентства.

Уточняется, что украинские военнопленные, находящиеся в колонии в Еленовке еще 24 сентября 2022 года обратились к Народному совету ДНР с просьбой о получении гражданства России.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что украинские военные регулярно переходят на сторону России. Он подчеркнул, что РФ не стремится сообщать о данных случаях публично, поскольку из-за этого близкие военных могут стать жертвами репрессий на Украине.

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