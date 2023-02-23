Желающих попасть в Россию из Прибалтики украинцев призывного возраста насильно мобилизуют

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Украинцев призывного возраста, которые хотят выехать через Латвию, Литву, Эстонию в Россию, а также из Польши на территорию Белоруссии, принудительно возвращают на Украину, где их насильно мобилизуют. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что по данным от украинских источников, мужчин задерживают на границах при попытке попасть в Россию или Белоруссию. Их затем сопровождают в посольства Украины в столицах стран, а оттуда отправляют обратно на Украину, где их ждет принудительная мобилизация.

Кроме того, аналогичная мера применяется и к тем украинцам, которые следуют из России в страны ЕС. Их задерживают на пограничных пунктах и не дают вернуться в Россию.

Ранее подпольщик из Николаева на Украине заявил о жестких методах мобилизации жителей города в ВСУ. Он рассказал о том, как мужчине, который пытался защитить своего сына, которого силой заталкивали в микроавтобус украинские силовики, прострелили ноги.



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