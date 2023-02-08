Подпольщик из Николаева рассказал о жестоких методах мобилизации на Украине

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Подпольщик из Николаева на Украине рассказал о жестких методах мобилизации жителей города в ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Подпольщик рассказал об инциденте, который произошел в Николаевской области. Мужчина пострадал, пытаясь защитить своего сына, которого силой заталкивали в микроавтобус украинские силовики.

"Ему взяли и прострелили ноги – и уехали", – заявил подпольщик.

Он также рассказал о том, что жителей города под выдуманным предлогом вызывают на работу, чтобы провести мобилизацию. Кроме того, повестки, по его словам, раздали всем мужчинам на нескольких заводах, перекрыв их.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко призвал срочно объявить максимальную мобилизацию. Бывший генпрокурор заявил, что гражданам нельзя прятаться от мобилизации из-за того, что Украина может перестать существовать как страна.

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