Экс-генпрокурор Украины призвал срочно "объявить максимальную мобилизацию"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко призвал срочно объявить максимальную мобилизацию, сообщает РИА Новости.

"Мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла", – сказал Луценко.

По словам бывшего генпрокурора, на данный момент гражданам нельзя прятаться от мобилизации из-за того, что Украина может перестать существовать как страна. Он отметил, что в настоящее время создалась кризисная ситуация.

Ранее сообщалось, что ВСУ поручено сформировать резервы личного состава, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со студентами в киевском университете.

Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 19 февраля 2023 года.

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