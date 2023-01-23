Зеленский поручил командованию ВСУ сформировать резервы личного состава

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ВСУ поручено сформировать резервы личного состава, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со студентами в киевском университете. Он уточнил, что такие меры нужны для отдыха военнослужащих.

"Командующие на своих направлениях должны это делать и делают – формируют резервы и так далее. Если честно, я не совсем могу говорить, как проходят те или иные шаги мобилизационных процессов. Они есть <...>, мы в них очень нуждаемся", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 19 февраля 2023 года.

В октябре прошлого года украинские СМИ сообщали, что Киев вынужден призвать множество военнообязанных, хотя военкоматы не имеют на руках настоящего списка людей, на основе которого можно было бы проводить мобилизационные мероприятия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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