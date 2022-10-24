В Киеве заявили, что украинские войска нуждаются в доукомплектовании

Фото: president.gov.ua

Руководитель центра комплектования и соцподдержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что Вооруженным силам Украины необходимо доукомплектование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "ТСН".

"Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наша армия на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия", – сказал Максимов.

По его словам, мобилизация на Украине является необходимостью, поэтому все мероприятия по призыву граждан на военную службу будут продолжены. Он добавил, что повестки могут вручать в любом месте и в любое время всем военнообязанным мужчинам, которым еще не достигли возраста 60 лет.

"Нет запрета относительно места вручения повесток. В законодательстве не указано, что оповещение возможно, например, в том числе по домашнему адресу или на работе, или в месте отдыха. Законом предусмотрено оповещение путем вручения повестки. Все", – резюмировал Максимов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский поставил ВСУ задачу до конца осени захватить Херсон и Запорожскую АЭС, при этом заметные успехи на фронте должны быть достигнуты до выборов в конгресс США 8 ноября. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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