Глава офиса Зеленского назвал идиотами призывающих к миру не на условиях Киева

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что западные политики и бизнесмены, призывающие к миру не на условиях Киева, являются идиотами. Такое заявление он сделал в колонке для газеты Washington Post.

Он отметил, что Москва якобы занимается "ядерным шантажом".

"Полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. К сожалению, похоже, что некоторые услышали их голоса. Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем", – подчеркнул Ермак.

Помощник Зеленского выразил мнение, что в мире распространилось убеждение, что Украине следует скорее завершить боевые действия, чтобы предотвратить мировую войну.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что для организации переговоров Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским необходим фундамент закрепленных договоренностей.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает своей целью в ближайшем будущем организовать встречу на территории страны Путина и Зеленского. Турецкий лидер подчеркнул, что она позволила бы разрешить кризис на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет – Песков

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