Политолог оценил мобилизационный ресурс на Украине

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Завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин оценил мобилизационный ресурс на Украине.

"Сегодня они производят очередную тотальную мобилизацию. Даны права вылавливать людей везде, за людьми просто охотятся, чтобы их переодеть и сразу же отправить на передовую. Так сегодня выглядит мобилизационный ресурс на Украине", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Кошкин уточнил, что на Украине в настоящее время преувеличивают цифры, что вызывает несостыковки. Так, по словам эксперта, изначально сообщалось, что у украинской стороны "под ружьем" находится 1 миллион человек, хотя Владимир Зеленский запросил только 100 тысяч комплектов зимней экипировки.

"То есть идет какая-то несогласованность по численности. Поэтому, насколько реальна эта цифра – миллион человек, – они и сами разобраться не могут", – заключил политолог.

Ранее сообщалось, что на Украине могут начать организацию массовой мобилизации из-за частичной в РФ. Отмечалось, что у киевских властей существуют опасения из-за численного преимущества российской армии.

Как уточняли украинские СМИ, Киев вынужден призвать множество военнообязанных, хотя военкоматы не имеют на руках настоящего списка людей, на основе которого можно было бы проводить мобилизационные мероприятия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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